Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса, его сняли на видео

На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с автобусом, перевозившим паломников-хасидов. Они прибыли на Украину для празднования Рош ха-Шана в городе Умань Черкасской области. Информация подтверждена украинским новостным агентством УНИАН.
«На трассе Киев — Одесса в аварию попал, как утверждается, автобус с паломниками-хасидами. Сообщается, что есть пострадавшие. Официальной информации еще не поступало», — следует из сообщения в Telegram-канале агентства. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых виден автобус с практически уничтоженной передней частью. Обломки транспорта рассыпаны по обочине, пассажиры в кадр не попали — лишь сотрудник полиции изучает поврежденный транспорт.
Напомним, что по данным агентства УНИАН, в Умань прибыло свыше 22 тысяч паломников-хасидов для участия в праздновании Рош ха-Шана. Сообщается, что прибытие новых групп будет сведено к минимуму в вечерние часы и в течение следующих суток в связи с наступлением Шаббата. Ожидается, что заключительный поток паломников прибудет после его окончания, с вечера 20 сентября.
Ранее ДТП с участием автобуса и легковой машины произошло на автодороге М-5 «Урал», тогда трое погибли и трое пострадали.