Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса, его сняли на видео

Напомним, что по данным агентства УНИАН, в Умань прибыло свыше 22 тысяч паломников-хасидов для участия в праздновании Рош ха-Шана. Сообщается, что прибытие новых групп будет сведено к минимуму в вечерние часы и в течение следующих суток в связи с наступлением Шаббата. Ожидается, что заключительный поток паломников прибудет после его окончания, с вечера 20 сентября.