На Камчатке за сутки зафиксировано более 100 землетрясений

На Камчатке с 9:00 (00:00 мск) 19 сентября до 8:00 20 сентября зафиксировали 124 землетрясения, сообщает пресс-служба регионального филиала Геофизической службы РАН.

Согласно данным службы, 25 подземных толчков ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Ранее в 128 км от города произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр которого находился на глубине 10 км.

Вскоре после основного толчка у восточного побережья полуострова зафиксировали около пяти афтершоков. Наиболее сильный из них произошел на расстоянии 157 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 10 км. Магнитуда этого повторного толчка составила 5,8, а мощность остальных колебалась от 5,1 до 5,6.

Читайте материал по теме: Эксперт раскрыл причину мощного землетрясения на Камчатке: виноваты плиты.

