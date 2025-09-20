На Камчатке за сутки зафиксировано более 100 землетрясений

На Камчатке в период с 9:00 (00:00 по московскому времени) 19 сентября до 8:00 20 сентября было зарегистрировано 124 сейсмических события. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала Геофизической службы РАН.
Согласно данным службы, 25 подземных толчков ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Ранее в 128 км от города произошло землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр которого находился на глубине 10 км.
Вскоре после основного толчка у восточного побережья полуострова зафиксировали около пяти афтершоков. Наиболее сильный из них произошел на расстоянии 157 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 10 км. Магнитуда этого повторного толчка составила 5,8, а мощность остальных колебалась от 5,1 до 5,6.
