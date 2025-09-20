На Камчатке за сутки зафиксировано более 100 землетрясений

Вскоре после основного толчка у восточного побережья полуострова зафиксировали около пяти афтершоков. Наиболее сильный из них произошел на расстоянии 157 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 10 км. Магнитуда этого повторного толчка составила 5,8, а мощность остальных колебалась от 5,1 до 5,6.