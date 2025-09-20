На популярном турецком курорте из-за пожара начали эвакуацию туристов

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что сильный лесной пожар, возникший к западу от поселка Кадрие, подошел к отельной зоне Белека. Поздним вечером в пятницу пожар перекинулся на территорию пятизвездочного отеля, там загорелись постройки бар и технические сооружения. При этом сам отель пока не пострадал.