На популярном турецком курорте из-за пожара начали эвакуацию туристов

Сильный лесной пожар охватил популярный турецкий курорт Белек (провинция Анталья). В связи с этим там началась эвакуация туристов из отелей, сообщил местный портал AntalyaHakkında.
«В Белеке вспыхнул пожар, проводится эвакуация отелей», — говорится в публикации турецкого издания.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что сильный лесной пожар, возникший к западу от поселка Кадрие, подошел к отельной зоне Белека. Поздним вечером в пятницу пожар перекинулся на территорию пятизвездочного отеля, там загорелись постройки бар и технические сооружения. При этом сам отель пока не пострадал.
Позднее в АТОР уточнили, что очаги пожаров на территории отеля потушены. Все туристы вернулись в свои номера. Пострадавших среди россиян нет.
