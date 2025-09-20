Более сотни землетрясений вновь зафиксировано на Камчатке: что известно

За последние сутки специалисты зарегистрировали 124 землетрясения, из которых 25 ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
«С 9:00 (00:00 мск) 19 сентября до 8:00 (23:00 мск) 20 сентября было зафиксировано 124 подземных толчка. Из них 25 оказались ощутимыми для жителей Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении.
Камчатский филиал Геофизической службы РАН предоставил информацию о том, что в течение последних трёх часов на полуострове зафиксировано ещё девять афтершоков, магнитуда которых варьировалась от 4,0 до 4,8.
Накануне в связи с произошедшим землетрясением на Камчатке объявили угрозу цунами. МЧС предупредило жителей о возможных подходах волн высотой до 1,5 метра. Известно, что угроза цунами на территории края сохраняется.