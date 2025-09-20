Крупные города Дагестана столкнулись с наводнением из-за ливней

В Махачкале и других городах Дагестана затопило улицы из-за обильных ливней.
Улицы Махачкалы и других городов Дагестана оказались затоплены после сильного ливня, прошедшего 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города и МЧС по региону. По данным ведомства, для ликвидации последствий наводнения МЧС России перебросило в столицу Дагестана пожарную насосную станцию. Это второй за последние несколько дней случай серьезного подтопления в республике.
Причиной транспортных заторов в Махачкале стала высокая вода на основных городских магистралях. «Несмотря на работу ливневок, на основных магистралях города образуются заторы. Это связано с тем, что водители вынуждены значительно снижать скорость. Работники коммунальных служб находятся на местах и ведут мониторинг обстановки в режиме реального времени, при необходимости проводится очистка решеток», — сообщили в telegram-канале администрации Махачкалы.
Власти города призвали жителей временно отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать повышенную осторожность. По информации администрации, коммунальные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Специалисты следят за уровнем воды и оперативно реагируют на новые затопления. К вечеру 19 сентября на улицах города наблюдаются большие пробки, затрудняющие движение общественного и частного транспорта.