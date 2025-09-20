Крупные города Дагестана столкнулись с наводнением из-за ливней

Улицы Махачкалы и других городов Дагестана оказались затоплены после сильного ливня, прошедшего 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города и МЧС по региону. По данным ведомства, для ликвидации последствий наводнения МЧС России перебросило в столицу Дагестана пожарную насосную станцию. Это второй за последние несколько дней случай серьезного подтопления в республике.