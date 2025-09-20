Shot: Серия взрывов прозвучала над Саратовом и Энгельсом

Серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники в небе. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти-семи взрывов около 01:15 и 01:30. Также был слышен гул от мотора в небе, сирена воздушной опасности и видны вспышки. Предварительно, украинские БПЛА двигались на малой высоте. По ним отработали российские ПВО, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
19 сентября Вооруженные силы Украины с 21:00 до 23:00 по московскому времени несколько раз пытались атаковать регионы России с применением БПЛА. Атаки были успешно отражены, сообщили в Министерстве обороны РФ. Уничтожены шесть украинских беспилотников.
В этот же день ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по заправке в городе Энергодаре Запорожской области. В результате атаки два человека были ранены и несколько машин получили повреждения, сообщил мэр города Максим Пухов.