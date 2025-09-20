Временно ограничена работа аэропорта Ульяновска

Росавиация сообщила о временной приостановке авиасообщения в аэропорту Ульяновска. Вылеты и прибытие рейсов временно не осуществляются.
Информация об ограничениях появилась в 01:48 по мск.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — следует из сообщения в Telegram-канале.
По уточнениям представителя Росавиации, подобные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, что этой ночью в ряде российских городов также были введены временные ограничения на прием и отправку авиасудов. Среди них — аэропорты Волгограда, Калуги, Саратова и Тамбова.