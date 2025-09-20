Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временно ограничена работа аэропорта Ульяновска

Аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет гражданские суда.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация сообщила о временной приостановке авиасообщения в аэропорту Ульяновска. Вылеты и прибытие рейсов временно не осуществляются.

Информация об ограничениях появилась в 01:48 по мск.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — следует из сообщения в Telegram-канале.

По уточнениям представителя Росавиации, подобные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что этой ночью в ряде российских городов также были введены временные ограничения на прием и отправку авиасудов. Среди них — аэропорты Волгограда, Калуги, Саратова и Тамбова.