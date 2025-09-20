Ричмонд
Власти Махачкалы обратились к жителям с предупреждением

Власти Махачкалы обратились к жителям на фоне обильных подтоплений улиц из-за сильных ливней. Как сообщил врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов, специалисты профильных служб круглосуточно работают в усиленном режиме.

Работы будут продолжены до полного устранения подтоплений (архивное фото).

«Так, на перекрестке улиц Гамидова и Примакова задействованы две бригады. На проспекте Петра Первого и улице Х. Булача также не прекращаются работы до полного устранения образовавшихся подтоплений. Каждые полчаса связываюсь со всеми бригадами, контролирую ситуацию», — написал Салавов в своем telegram-канале.

Работы усложняются из-за усилившегося дождя. Автомобилистов призвали воздержаться от поездок и быть предельно внимательными на дорогах.

Обильные дожди, прошедшие в ночь на 19 сентября, вызвали подтопление улиц в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Из-за этого на дорогах возник транспортный коллапс, ведь системы ливневого дренажа не справляются с нагрузкой.