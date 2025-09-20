Власти Махачкалы обратились к жителям с предупреждением

«Так, на перекрестке улиц Гамидова и Примакова задействованы две бригады. На проспекте Петра Первого и улице Х. Булача также не прекращаются работы до полного устранения образовавшихся подтоплений. Каждые полчаса связываюсь со всеми бригадами, контролирую ситуацию», — написал Салавов в своем telegram-канале.