Глава Дагестана разберется, почему Махачкала оказалась не готова к потопам

По данным региональных властей, ливни затопили несколько центральных улиц и вызвали перебои в работе коммунальных служб. Экстренные бригады уже приступили к откачке воды и расчистке дорог. Специалисты отмечают, что существующая система ливневой канализации города не справляется с объемом осадков, что усугубляет ситуацию. Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности воздержаться от поездок по городу до стабилизации погодных условий.