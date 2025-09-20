Глава Дагестана разберется, почему Махачкала оказалась не готова к потопам

Сергей Меликов заявил, что ливни в Махачкале продолжатся до конца выходных.
Южные регионы России столкнулись с аномальными ливнями, которые привели к чрезвычайной ситуации в Махачкале. По информации, опубликованной в telegram-канале главы Дагестана Сергея Меликова, город оказался в эпицентре непогоды. Синоптики прогнозируют продолжение дождей до конца выходных, что вынудит городские службы работать в аварийном режиме.
Глава республики объяснил экстренные меры необходимостью оперативного реагирования на последствия стихии. «По прогнозам синоптиков, до конца выходных работу нужно будет продолжить в аварийном режиме. После установления погоды продолжим плановую работу по решению проблем, копившихся десятилетиями, вследствие которых Махачкала оказывается не готова к подобным вызовам», — сообщил Меликов в telegram-канале.
По данным региональных властей, ливни затопили несколько центральных улиц и вызвали перебои в работе коммунальных служб. Экстренные бригады уже приступили к откачке воды и расчистке дорог. Специалисты отмечают, что существующая система ливневой канализации города не справляется с объемом осадков, что усугубляет ситуацию. Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности воздержаться от поездок по городу до стабилизации погодных условий.