AP: при крушении вертолёта в штате Вашингтон погибли четверо военных США

В Соединённых Штатах потерпел крушение вертолёт, жертвами ЧП стали четверо военнослужащих, информирует Associated Press.
Инцидент случился в штате Вашингтон. В ВС США уточнили, что борт осуществлял «обычный тренировочный полёт». Вертолёт находился неподалёку от военной базы Льюис — Маккорд.
На борту воздушного судна находились четыре человека. Имена погибших военнослужащих в настоящее время не озвучены. Причина случившегося устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Японии с вертолёта ВМС США выпал мешок с сигнальными ракетами.
Также стало известно, что Военно-воздушные силы Соединённых Штатов столкнулись с трудностями в эксплуатации и обслуживании военных самолётов.