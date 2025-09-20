Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: при крушении вертолёта в штате Вашингтон погибли четверо военных США

В США заявили, что вертолёт осуществлял «обычный тренировочный полёт».

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах потерпел крушение вертолёт, жертвами ЧП стали четверо военнослужащих, информирует Associated Press.

Инцидент случился в штате Вашингтон. В ВС США уточнили, что борт осуществлял «обычный тренировочный полёт». Вертолёт находился неподалёку от военной базы Льюис — Маккорд.

На борту воздушного судна находились четыре человека. Имена погибших военнослужащих в настоящее время не озвучены. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Японии с вертолёта ВМС США выпал мешок с сигнальными ракетами.

Также стало известно, что Военно-воздушные силы Соединённых Штатов столкнулись с трудностями в эксплуатации и обслуживании военных самолётов.