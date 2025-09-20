Ричмонд
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья северных Курил

Вблизи побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 20 сентября, у побережья северных Курильских островов было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила РИА Новости руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на 20 сентября в Тихом океане. Эпицентр находился в 166 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 20 километров», — сообщила собеседница агентства.

По словам эксперта, в Северо-Курильске могли ощущаться подземные толчки интенсивностью до 3−4 баллов. Угроза цунами отсутствовала, и соответствующее предупреждение не объявлялось.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло вблизи побережья Камчатки в четверг, 18 сентября. Из-за повышенной сейсмической активности в регионе была объявлена угроза цунами.

