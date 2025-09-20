В США во время парашютных учений погибли двое военных из Польши

Двое польских военнослужащих погибли в ходе парашютных манёвров в Соединённых Штатах, информирует генеральное командование родов ВС Польши.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 сентября во время ночных парашютных учений в США произошёл трагический несчастный случай, в результате которого погибли двое бойцов специальных войск», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится расследование. Причину случившегося выясняет специальная комиссия.
Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолёта в Соединённых Штатов погибли четверо американских военных.