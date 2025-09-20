Ричмонд
В США во время парашютных учений погибли двое военных из Польши

В Варшаве заявили, что в настоящее время проводится расследование.

Источник: Аргументы и факты

Двое польских военнослужащих погибли в ходе парашютных манёвров в Соединённых Штатах, информирует генеральное командование родов ВС Польши.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 19 сентября во время ночных парашютных учений в США произошёл трагический несчастный случай, в результате которого погибли двое бойцов специальных войск», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование. Причину случившегося выясняет специальная комиссия.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолёта в Соединённых Штатов погибли четверо американских военных.