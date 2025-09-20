Ричмонд
У побережья российского региона зафиксировали еще одно землетрясение

В Тихом океане недалеко от побережья Курильских остров произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,9, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По словам специалиста, землетрясение зафиксировали в ночь на 20 сентября у побережья северных Курил. Эпицентр подземного толчка находился в 166 километрах к востоку от города Северо-Курильска, очаг залегал на глубине 20 километров.

Семенова добавила, что землетрясение могли ощутить в Северо-Курильске. Там его сила могла составить 3−4 балла.

При этом угрозу цунами из-за сейсмособытия в регионе не объявляли.

