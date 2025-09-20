Четверо элитных военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Вашингтоне

Вертолет разбился, когда выполнял учебный полет к западу от Объединенной базы Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, сообщили в Командовании специальных операций армии США (USASOC). На борту находились военнослужащие 160-го авиационного полка специальных операций воздушно-десантных войск. «Они были элитными бойцами, олицетворявшими высшие ценности армии и сил специальных операций. Память о них навсегда останется с нами», — сказал командир USASOC генерал-лейтенант Джонатан Брага.