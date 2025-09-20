Ричмонд
Четверо элитных военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Вашингтоне

Армия США подтвердила гибель четверых военнослужащих, которые находились в разбившемся вертолете MH-60 Black Hawk. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AP 2024

Вертолет разбился, когда выполнял учебный полет к западу от Объединенной базы Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, сообщили в Командовании специальных операций армии США (USASOC). На борту находились военнослужащие 160-го авиационного полка специальных операций воздушно-десантных войск. «Они были элитными бойцами, олицетворявшими высшие ценности армии и сил специальных операций. Память о них навсегда останется с нами», — сказал командир USASOC генерал-лейтенант Джонатан Брага.

В армии заявили, что расследуют причины крушения. Имена погибших военных не называются. AP сообщает, что 160-й авиационный полк организует и проводит авиационные миссии по всему миру. Его задача — обеспечивать поддержку армейских специальных подразделений.