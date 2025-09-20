Мощное наводнение накрыло Махачкалу: что известно к этому часу

Жителей Махачкалы призвали не пить воду из-под крана. Для бытовых нужд рекомендовано использовать бутилированную или кипяченую. Власти города подозревают, что на территории нарушилась герметичность сетей водоснабжения. Есть риск, что загрязняющие вещества проникли в систему. Население попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.