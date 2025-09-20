Мощное наводнение накрыло Махачкалу: что известно к этому часу

Движение по дорогам стало больше напоминать заплыв.
В результате интенсивных осадков, выпавших в Махачкале в ночь на 20 сентября, произошло подтопление улиц. Неблагоприятные погодные условия существенно осложнили дорожную обстановку: транспортное движение затруднено из-за скопившейся на проезжей части воды, а ливневые канализации не справляются с объемом.
Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением. В соцсетях появилась информация о затоплении домов через оконные проемы. Владельцы пострадавших жилищ вынуждены вручную вычерпывать воду ведрами. Самая главная информация о ЧП — в материале URA.RU.
Повреждение сетей водоснабжения.
Жителей Махачкалы призвали не пить воду из-под крана. Для бытовых нужд рекомендовано использовать бутилированную или кипяченую. Власти города подозревают, что на территории нарушилась герметичность сетей водоснабжения. Есть риск, что загрязняющие вещества проникли в систему. Население попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Борьба с последствиями дождя.
Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В мэрии держат на контроле работу коммунальщиков для обеспечения комфорта и безопасности жителей столицы. Аварийные бригады направляют на наиболее проблемные участки.
Работу осложняют усилившиеся осадки.
Врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов заявил, что на перекрестке улиц Гамидова и Примакова задействованы две бригады. На проспекте Петра Первого и улице Булача также не прекращаются работы до полного устранения образовавшихся подтоплений.
Усилившиеся дожди сильно мешают, подчеркнул глава региона. Он получает оперативную информацию каждые полчаса. Салавов посоветовал не пользоваться личным транспортом, пока ситуация не стабилизируется.
Юг России заливает аномальными ливнями.
По словам главы республики Сергея Меликова, сейчас главная задача — не допустить энергетический коллапс. Поэтому в первую очередь идет откачка воды в районах трансформаторных станций. Сделать это удается, но ситуация остается напряженной, отметил Меликов.
По данным метеорологов, Махачкала оказалась в эпицентре непогоды. В похожей ситуации оказались жители Крымского полуострова и Краснодарского края, которые первыми приняли удар стихии.
Власти региона считают, что до конца выходных работа на территории будет продолжена в аварийном режиме. После займутся решением проблем, копившихся десятилетиями, вследствие которых столица Дагестана оказалась не готова к подобным вызовам.