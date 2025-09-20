Ричмонд
Трамп сообщил об ударе по судну якобы с наркотиками

Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли новый удар по судну, якобы связанному с террористической деятельностью и наркоторговлей. Об этом 19 сентября он написал в своей соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

«По моему приказу министр обороны приказал нанести смертельный кинетический удар по судну, связанному с признанной террористической организацией, занимающейся наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования ВМС США. Разведка подтвердила, что судно перевозило незаконные наркотики и проходило по известному наркомаршруту», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате удара погибли три человека.

Ранее, 17 сентября, Госдепартамент США объявил вознаграждение до $5 млн за сведения о лидере мексиканского картеля «Синалоа» Хуана Хосе Понсе Феликса, известного как Эль Русо. Отмечалось, что эта структура занимается производством и контрабандой фентанила, кокаина, героина, марихуаны и метамфетамина в штатах. Феликсу и ранее предъявляли обвинения в США по делам о наркотиках, оружии и отмывании денег.

