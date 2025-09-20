Трамп сообщил об ударе по судну якобы с наркотиками

Ранее, 17 сентября, Госдепартамент США объявил вознаграждение до $5 млн за сведения о лидере мексиканского картеля «Синалоа» Хуана Хосе Понсе Феликса, известного как Эль Русо. Отмечалось, что эта структура занимается производством и контрабандой фентанила, кокаина, героина, марихуаны и метамфетамина в штатах. Феликсу и ранее предъявляли обвинения в США по делам о наркотиках, оружии и отмывании денег.