Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска

Дополнительно сообщается, что накануне произошла кибератака на официальный интернет-портал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, вызвавшая нарушения в его функционировании. По информации пресс-службы аэропорта, администрация приносит извинения за временные неудобства и ведет работы по возобновлению штатной работы сайта.