Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничительные меры на прием и вылет воздушных судов. Соответствующее уведомление 20 сентября опубликовал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Как поясняется, данные меры были инициированы для гарантирования безопасности полетов. Ранее в течение дня схожие временные ограничения на осуществление авиаперевозок были применены в аэропорту Саратова.
Дополнительно сообщается, что накануне произошла кибератака на официальный интернет-портал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, вызвавшая нарушения в его функционировании. По информации пресс-службы аэропорта, администрация приносит извинения за временные неудобства и ведет работы по возобновлению штатной работы сайта.
Читайте материал по теме: В аэропорт Краснодара могут перенести часть зарубежных рейсов из Сочи и Минвод.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.