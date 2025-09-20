Ричмонд
Временные ограничения введены в аэропорту Ульяновска

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов.

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничительные меры на прием и вылет воздушных судов. Соответствующее уведомление 20 сентября опубликовал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как поясняется, данные меры были инициированы для гарантирования безопасности полетов. Ранее в течение дня схожие временные ограничения на осуществление авиаперевозок были применены в аэропорту Саратова.

Дополнительно сообщается, что накануне произошла кибератака на официальный интернет-портал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, вызвавшая нарушения в его функционировании. По информации пресс-службы аэропорта, администрация приносит извинения за временные неудобства и ведет работы по возобновлению штатной работы сайта.

