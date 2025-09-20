В России объявили в розыск иноагента Гозмана по новому уголовному делу

Оппозиционный политик Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом, включён в реестр террористов и экстремистов), обвиняемый в призывах к террористической деятельности и её оправдании, вновь объявлен в розыск в России. Соответствующая информация размещена в базе данных МВД РФ.
В карточке разыскиваемого указано, что он «разыскивается по статье УК», однако конкретная статья не уточняется. Отмечается, что Гозман именно переобъявлен в розыск. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, это может быть связано с новым уголовным делом.
Напомним, в 2024 году суд признал Гозмана виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за распространение заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ из политической неприязни. Ему заочно назначили наказание — 8,5 лет лишения свободы, а также запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года.
Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск уральского предпринимателя Александра Горбунова по уголовной статье. В карточке не уточняется по какой именно статье разыскиевается Горбунов.