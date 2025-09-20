Ричмонд
Трамп заявил об уничтожении трех «наркотеррористов» в международных водах

США нанесли смертельный удар по «наркотеррористам», которые находились на судне в международных водах. Об этом завил американский президент Дональд Трамп.

Трамп раскрыл подробности военного удара.

США нанесли смертельный удар по «наркотеррористам», которые находились на судне в международных водах. Об этом завил американский президент Дональд Трамп.

«Удар убил трех наркотеррористов мужского пола, находившихся на судне в международных водах», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что военные США не пострадали.

Это уже не первый подобный инцидент: ранее американские военные уничтожили венесуэльское судно с крупной партией наркотиков, а власти США усилили давление на Венесуэлу, отправив к ее берегам военные корабли и объявив награду за поимку президента Николаса Мадуро. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти и признанные террористическими организации в причастности к наркоторговле.

