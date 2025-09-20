Трамп заявил об уничтожении трех «наркотеррористов» в международных водах

Это уже не первый подобный инцидент: ранее американские военные уничтожили венесуэльское судно с крупной партией наркотиков, а власти США усилили давление на Венесуэлу, отправив к ее берегам военные корабли и объявив награду за поимку президента Николаса Мадуро. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти и признанные террористическими организации в причастности к наркоторговле.