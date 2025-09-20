В городах Дагестана затопило улицы из-за проливных дождей

В городах Дагестана продолжаются сильные дожди, которые идут уже вторые сутки подряд, что привело к масштабным подтоплениям.
Как сообщают местные паблики, в республике затоплены жилые дома, улицы и парковки, отмечаются перебои с электричеством и транспортный коллапс.
В Махачкале наблюдается частичное отключение электроэнергии — от Кировского района до поселка Семендер, а также перебои с интернетом и связью. На улицах города автомобили глохнут из-за попадания воды в двигатели, некоторые машины сносит течением. В Избербаше вода затопила жилые дома. В связи с сложившейся ситуацией некоторые образовательные учреждения переведены на дистанционный формат обучения.
По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся как минимум в течение следующих суток, сохраняется риск схода селей в горных районах. Это уже второй случай подтоплений в Махачкале за последние три дня — 17 сентября улицы города также были затоплены из-за сильного ливня, что привело к отключению светофоров и сложностям в движении транспорта.
Читайте материал по теме: В Краснодаре объявили штормовое предупреждение.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.