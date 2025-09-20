В городах Дагестана затопило улицы из-за проливных дождей

По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся как минимум в течение следующих суток, сохраняется риск схода селей в горных районах. Это уже второй случай подтоплений в Махачкале за последние три дня — 17 сентября улицы города также были затоплены из-за сильного ливня, что привело к отключению светофоров и сложностям в движении транспорта.