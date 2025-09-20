Два человека погибли и 12 пострадали при сходе вагонов в Амурской области

«На первом пути 138 км ПК4 перегона Беленькая — Путевой Пост 139 км Тындинского района Амурской области Дальневосточной железной дороги при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером», — сказано в Telegram-канале ведомства.
На данный момент проводятся следственные действия и установление причин происшествия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
О взрыве на железнодорожных путях в Орловской области стало известно 13 сентября. Тогда сообщалось, что два человека погибли и один пострадал. Позднее число жертв выросло до трех. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, в связи с проведением оперативных мероприятий некоторые поезда дальнего следования на перегоне Малоархангельск — Глазуновка были задержаны.
Позднее сообщалось, что погибших в Орловской области сотрудников Росгвардии представят к госнаградам.