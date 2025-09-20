Два человека погибли и 12 пострадали при сходе вагонов в Амурской области

О взрыве на железнодорожных путях в Орловской области стало известно 13 сентября. Тогда сообщалось, что два человека погибли и один пострадал. Позднее число жертв выросло до трех. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, в связи с проведением оперативных мероприятий некоторые поезда дальнего следования на перегоне Малоархангельск — Глазуновка были задержаны.