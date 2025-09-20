Двое погибли и 14 пострадали при сходе вагонов и крана в Амурской области

По предварительным данным, инцидент произошёл 19 сентября около 20:40 по местному времени. На перегоне Беленькая — Федосеев в Тындинском регионе Дальневосточной железной дороги работники проводили замену рельсошпальной решётки в рамках «технологического окна». В этот момент произошёл сход указанных вагонов и крана.
Сход вагонов в Амурской области. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Пострадало 14 человек, из них двое погибли. На место происшествия выезжал Тындинский транспортный прокурор Александр Ионов», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что следователи возбудили уголовное дело. Оно открыто по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух человек.
