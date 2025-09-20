Ричмонд
В Приамурье сошел с рельсов подвижной состав: двое сотрудников погибли

В Приамурье из-за схода поезда погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Сход подвижного состава на железной дороге в Амурской области привёл к гибели двух рабочих и нескольким пострадавшим. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В ведомстве указали, что при движении укладочного поезда произошёл сход подвижного состава: вагон выехал на участок с демонтированной рельсошпальной решёткой и столкнулся с бульдозером.

В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находились десять работников, ещё двое — на укладочном кране. В результате один человек погиб на месте, второй скончался в медицинском учреждении, остальные получили различные травмы.

Накануне стало известно о ещё одной трагедии на железной дороге. 19 сентября в Красноярске трое детей погибли, получив удар током.