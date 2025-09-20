Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приамурье при сходе с рельсов вагонов и крана погибли люди

В Амурской области при сходе двух вагонов с рельсов и укладочного крана, который был задействован в работах на железной дороге, погибли два человека, еще 14 человек пострадали.

В Амурской области при сходе двух вагонов с рельсов и укладочного крана, который был задействован в работах на железной дороге, погибли два человека, еще 14 человек пострадали. Об этом проинформировала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 19 сентября примерно в 20:40 по местному времени. На перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского района при проведении работ по замене рельсошпальной решетки произошел сход двух вагонов и укладочного крана.

«Пострадали 14 человек, из них 2 погибли. На место происшествия выезжал Тындинский транспортный прокурор Александр Ионов», — сообщила прокуратура в своем телеграм-канале.

В настоящий момент Тындинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшие смерть человека).

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке возбудили дело по факту схода 19 вагонов с рельсов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.