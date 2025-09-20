В Приамурье при сходе с рельсов вагонов и крана погибли люди

В Амурской области при сходе двух вагонов с рельсов и укладочного крана, который был задействован в работах на железной дороге, погибли два человека, еще 14 человек пострадали. Об этом проинформировала Дальневосточная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 19 сентября примерно в 20:40 по местному времени. На перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского района при проведении работ по замене рельсошпальной решетки произошел сход двух вагонов и укладочного крана.
«Пострадали 14 человек, из них 2 погибли. На место происшествия выезжал Тындинский транспортный прокурор Александр Ионов», — сообщила прокуратура в своем телеграм-канале.
В настоящий момент Тындинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.
Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшие смерть человека).
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке возбудили дело по факту схода 19 вагонов с рельсов.
