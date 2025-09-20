В Амурской области при сходе вагонов погибли два человека, 14 — пострадало. Фото, видео

Авария на железной дороге произошла вечером 19 сентября.
В Амурской области в результате схода вагонов укладочного поезда на перегоне «Беленькая — Путевой Пост 139 км» Дальневосточной железной дороги два человека погибли, 14 получили травмы. Следователи Тындинского следственного отдела на транспорте СК России начали расследование. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.
«При движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. Один человек погиб на месте, второй скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц. На месте ЧП работают следователи-криминалисты.
Также на место происшествия выехал Тындинский транспортный прокурор Александр Ионов. В telegram-канале надзорного учреждения уточняется, что при сходе вагонов пострадало 14 человек. Специалистами будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации труда железнодорожников.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФФото: Дальневосточная транспортная прокуратура, t.me/dvtproc/1108