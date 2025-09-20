В Приамурье при сходе с рельсов подвижного состава погибли два человека

В Амурской области при сходе подвижного состава на железной дороге погибли двое рабочих, ещё 12 человек получили травмы, информирует Дальневосточная транспортная прокуратура.
Инцидент случился на перегоне.
«При проведении работ по замене рельсошпальной решётки в период “технологического окна” произошёл сход двух вагонов платформ и укладочного крана», — рассказали в ведомстве.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что речь идёт об укладочном поезде.
«На одной из платформ укладочного поезда находились десять работников и два работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй умер в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы», — заявили следователи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Ранее сообщалось, что в Архангельской области сошли с рельсов девять грузовых вагонов.