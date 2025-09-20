Два человека погибли в Амурской области при сходе с рельсов вагонов и крана

Двое человека погибли, 12 граждан пострадали при сходе двух вагонов платформ и укладочного крана на железной дороге в Амурской области. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Трагедия случилась в пятницу, 19 сентября, в 20:40 по местному времени на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. Уточняется, что при проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период «технологического окна» с рельсов сошли два вагона платформ и укладочный кран.
— Пострадало 14 человек, из них двое погибли. В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на железной дороге, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК России «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
6 августа в Приморском крае на перегоне Артем-3 — Шкотово произошел сход 19 железнодорожных вагонов, которые перевозили уголь. Инцидент случился около 15:30 (8:30 по московскому времени) в составе поезда из 63 вагонов.