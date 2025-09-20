Два человека погибли в Амурской области при сходе с рельсов вагонов и крана

Трагедия случилась в пятницу, 19 сентября, в 20:40 по местному времени на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. Уточняется, что при проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период «технологического окна» с рельсов сошли два вагона платформ и укладочный кран.