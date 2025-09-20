Бусаргин: в Саратове при атаке БПЛА повреждён жилой дом

В Саратове в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины повреждения получил жилой дом, проинформировал Роман Бусаргин.
Губернатор Саратовской области уточнил, что есть один пострадавший.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший. На месте работают все экстренные службы», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на территории сразу восьми муниципалитетов Ростовской области.
Вечером в пятницу в Минобороны РФ заявили, что российские военные ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Крымом.
