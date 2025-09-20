Newsmax: полиция проверяет дом главы минздрава США на предмет взрывчатки

Полиция в Вашингтоне отреагировала на сообщение об угрозе взрыва в резиденции министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, расположенной в районе Джорджтаун, передаёт телеканал Newsmax.
На месте происшествия работают кинологические подразделения и сотрудники правоохранительных органов, которые тщательно обследуют дом политика и прилегающую территорию.
По данным Newsmax, официальные лица сообщили, что взрывных устройств пока не найдено, однако проверки продолжаются, и расследование ситуации остаётся открытым.
