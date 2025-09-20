Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Newsmax: полиция проверяет дом главы минздрава США на предмет взрывчатки

Взрывных устройств пока не найдено, однако проверки продолжаются.

Источник: Аргументы и факты

Полиция в Вашингтоне отреагировала на сообщение об угрозе взрыва в резиденции министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, расположенной в районе Джорджтаун, передаёт телеканал Newsmax.

На месте происшествия работают кинологические подразделения и сотрудники правоохранительных органов, которые тщательно обследуют дом политика и прилегающую территорию.

По данным Newsmax, официальные лица сообщили, что взрывных устройств пока не найдено, однако проверки продолжаются, и расследование ситуации остаётся открытым.

Ранее на металлургическом заводе Clairton Coke Works в городе Клертон, штат Пенсильвания, произошёл мощный взрыв, пострадали несколько человек.