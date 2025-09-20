Shot: Около пяти взрывов прогремело в Самаре и области

Около пяти взрывов произошло в Самаре и области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотники ВСУ. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что громкие звуки в пригороде Самары начались около 03:40. Было слышно четыре-семь взрывов на юго-западе города, а в небе сверкали вспышки. По предварительной информации, российские силы ПВО работали по украинским дронам, — сказано в публикации.
Официальной информации пока не поступало.
В эту же ночь серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники в небе, сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти-семи взрывов около 01:15 и 01:30.
19 сентября Вооруженные силы Украины с 21:00 до 23:00 по московскому времени несколько раз пытались атаковать регионы России с применением БПЛА. Атаки были успешно отражены, сообщили в Министерстве обороны РФ. Уничтожены шесть украинских беспилотников.