Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Около пяти взрывов прогремело в Самаре и области

Около пяти взрывов произошло в Самаре и области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотники ВСУ. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Около пяти взрывов произошло в Самаре и области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотники ВСУ. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что громкие звуки в пригороде Самары начались около 03:40. Было слышно четыре-семь взрывов на юго-западе города, а в небе сверкали вспышки. По предварительной информации, российские силы ПВО работали по украинским дронам, — сказано в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

В эту же ночь серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники в небе, сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти-семи взрывов около 01:15 и 01:30.

19 сентября Вооруженные силы Украины с 21:00 до 23:00 по московскому времени несколько раз пытались атаковать регионы России с применением БПЛА. Атаки были успешно отражены, сообщили в Министерстве обороны РФ. Уничтожены шесть украинских беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше