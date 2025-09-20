Ричмонд
В Саратове беспилотник атаковал жилой дом, есть пострадавший

В ходе украинской атаки вражеский дрон повредил жилой дом в Саратове. В результате пострадал один человек, заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

Экстренные службы работают на месте ЧП.

В ходе украинской атаки вражеский дрон повредил жилой дом в Саратове. В результате пострадал один человек, заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.

В ночь на 20 сентября регионы РФ вновь были атакованы вражескими БПЛА. В некоторых аэропортах ввели ограничения на прием и отправление самолетов. Несколько дронов были сбиты в небе над Крымом и Ростовской областью. С самыми горячими новостями по этой теме URA.RU знакомит вас в своей трансляции.

