Жилой дом поврежден в результате атаки беспилотника ВСУ в Саратове

Жилой дом поврежден в Саратове в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

— В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Имеется пострадавший, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.

В эту же ночь около пяти взрывов произошло в Самаре и области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотники ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что громкие звуки в пригороде Самары начались около 03:40.

Серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники в небе, передал Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти-семи взрывов около 01:15 и 01:30.

