В российском городе в результате атаки украинского дрона на жилой дом пострадал человек

Жилой дом получил повреждения в Саратове в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что при атаке пострадал один человек. При этом о состоянии пострадавшего не сообщается.
На месте происшествия работают все оперативные службы города.
