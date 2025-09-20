Ричмонд
В российском городе в результате атаки украинского дрона на жилой дом пострадал человек

Жилой дом получил повреждения в Саратове в результате атаки украинского беспилотника.

Жилой дом получил повреждения в Саратове в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что при атаке пострадал один человек. При этом о состоянии пострадавшего не сообщается.

На месте происшествия работают все оперативные службы города.

Над двумя российскими регионами сбили несколько дронов ВСУ.

МК в MAX.

