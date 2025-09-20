Исламов: проведенный в морге Владивостока обряд ударит по всем учасникам

Эксперт в области эзотерики Юрий Исламов порекомендовал организаторам обряда черной магии в морге Владивостока посетить церковь, чтобы очиститься от негативного воздействия порчи, которую они пытались направить на других людей.
Как сообщалось, в отношении сотрудников ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ» возбуждено уголовное дело, они обвиняются в надругательстве над телом усопшего.
Работники морга, согласившись помочь неизвестному провести ритуал черной магии, вшили в труп восковые фигурки для проведения колдовского ритуала. Им передали пакет с тремя восковыми фигурками, пронизанными иглами и обвязанными шнурками и пластинами с иероглифами. К фигуркам также были прикреплены фотографии людей. Все это сотрудники морга поместили в тело покойника и зашили разрез. Однако, когда труп начали бальзамировать, чтобы выдать родственникам, другой работник морга обнаружил ритуальный сверток.
«Черного мага и заказчиков этого ритуала нужно отправить в церковь отмаливать совершенные ими действия, — отметил Исламов в беседе с aif.ru. — Они создали стандартную вольт-куклу — прообраз людей, на которых делают порчу на смерть. Но по факту все эти обряды аукаются тем, кто их делает».
По словам эксперта, сотрудники бюро судмедэкспертизы, которые, по сути, помогли провести обряд, тоже рискуют попасть под «обратку».
«Конечно, на работниках морга все это тоже отразится. Они ведь участники этого обряда. Самый простой вариант откупа для них, если они взяли деньги за свои услуги, утроить сумму и отдать их тем, кто был на фотографиях. Если же они этого не сделают, то просто скоро получат проблемы по жизни, не слишком кардинальные, но полоса неудач будет», — сказал Исламов.
Эксперт отметил, несмотря на то, что ритуал не был закончен, негативное действие все равно запустилось, поэтому тем, на кого пытались навести порчу, необходимо почиститься согласно их вере, то есть христианам для очистки следует посеть церковь, съездить на какой-нибудь святой источник.
«Если говорить о силе проведенного обряда, так как его удалось предотвратить, думаю, что делал его еще неопытный колдун», — подытожил Исламов.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ. За действия, выразившие явное неуважение к памяти умершего и его родственникам, обвиняемые — бывшие сотрудники Приморского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы — предстанут перед судом.