В США неизвестные обстреляли офис телеканала ABC

В американском городе Сакраменто неизвестные открыли огонь по офису телеканала ABC, сообщает NBC. На окне здания заметны три пулевых отверстия.
По данным полиции, во время нападения внутри находились сотрудники телеканала, однако никто не пострадал.
Предварительное расследование показало, что стрельба велась, вероятно, из автомобиля: очевидцы видели, как машина отъехала от здания сразу после выстрелов.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в старшей школе города Эвергрин в штате Колорадо пострадали не менее трёх человек.