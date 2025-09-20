Ричмонд
В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы

На Украине, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Днепропетровске и Кривом Роге на Украине, информирует телеканал «Общественное».

Украинские журналисты уточнили, что в Днепропетровске прогремела серия взрывов.

Кроме того, взрывы раздались в Павлограде Днепропетровской области и Николаеве.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской звучит воздушная тревога.

Помимо этого, она объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях. Сирены в Киеве включены с 04:27 мск.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Киева и Сумах прогремели взрывы.