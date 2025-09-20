В Днепропетровске и Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы произошли в Днепропетровске и Кривом Роге на Украине, информирует телеканал «Общественное».
Украинские журналисты уточнили, что в Днепропетровске прогремела серия взрывов.
Кроме того, взрывы раздались в Павлограде Днепропетровской области и Николаеве.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской звучит воздушная тревога.
Помимо этого, она объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях. Сирены в Киеве включены с 04:27 мск.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Киева и Сумах прогремели взрывы.