Рейсовый автобус с 28 пассажирами влетел в грузовик на трассе Москва — Челябинск

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на территории Миасского городского округа.
Все произошло 19 сентября на 1761 километре федеральной трассы М-5 «Урал».
Известно, что 52-летний водитель автобуса Hyundai, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем Sitrak с полуприцепом.
В результате пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.
Установлено, что автобус двигался по регулярному маршруту из Челябинска в Катав-Ивановск. В салоне находились 28 пассажиров, в пункт назначения они были отправлены другим автобусом.