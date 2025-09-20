Ричмонд
Рейсовый автобус с 28 пассажирами влетел в грузовик на трассе Москва — Челябинск

Рейсовый автобус с 28 пассажирами влетел в грузовик на трассе Москва — Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на территории Миасского городского округа.

Все произошло 19 сентября на 1761 километре федеральной трассы М-5 «Урал».

Известно, что 52-летний водитель автобуса Hyundai, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем Sitrak с полуприцепом.

В результате пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

Установлено, что автобус двигался по регулярному маршруту из Челябинска в Катав-Ивановск. В салоне находились 28 пассажиров, в пункт назначения они были отправлены другим автобусом.