Обвиняемый по делу «Военторга» топ-менеджер подписал контракт с Минобороны

Кроме того, в августе Басманный райсуд Москвы начал рассмотрение уголовного дела гендиректора «Ленбытхима» Дениса Михайлова. По версии обвинения, он завысил коммерческое предложение при исполнении госконтрактов с «Военторгом» и так похитил у Минобороны не менее 37 млн руб. Бизнесмен заявил, что просто ошибся.