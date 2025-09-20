Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две женщины напали на мужчину возле тренажёрного зала в Приморье

В социальных сетях распространяют информацию, что в Артёме на улице Лазо около тренажёрного зала Master Gym две женщины наносят телесные повреждения мужчине, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Очевидец снял на камеру мобильного телефона, как женщины с остервенением бьют ногами человека, уже лежащего на земле. Уточняется, что свидетель насилия попытался остановить избиение, но агрессивные гражданки попытались побить и его самого.

На место преступления вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию. Сотрудников правоохранительных органов очевидцы якобы так и не дождались, а медики на вызов приехали и увезли пациента.

Причина конфликта между мужчиной и женщинами неизвестна.

Во Владивостоке тем временем расследуют дело об уличной драке возле кафе на улице Нейбута. В ночь с 10 на 11 сентября трое фигурантов по незначительному поводу начали конфликт с двумя прохожими и избили их. Всех троих задержали, им уже предъявили обвинения в групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и отправили дебоширов под арест на 1 месяц 27 суток каждого.