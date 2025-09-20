Две женщины напали на мужчину возле тренажёрного зала в Приморье

Во Владивостоке тем временем расследуют дело об уличной драке возле кафе на улице Нейбута. В ночь с 10 на 11 сентября трое фигурантов по незначительному поводу начали конфликт с двумя прохожими и избили их. Всех троих задержали, им уже предъявили обвинения в групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и отправили дебоширов под арест на 1 месяц 27 суток каждого.