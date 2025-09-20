Сенаторы США представили законопроект о передаче замороженных активов РФ на Украину

Власти США хотят передавать замороженные активы РФ на Украину.
Группа сенаторов США из обеих партий внесла в Конгресс законопроект, который обязывает Вашингтон регулярно перечислять Киеву замороженные российские активы. Он предполагает внесение изменений в действующее американское законодательство, а также определяет периодичность и минимальные суммы таких траншей. Об этом пишут ТАСС.
«Администрация должна регулярно и прозрачно предоставлять Украине доступ к замороженным российским активам для поддержки обороны и восстановления страны», — сказано в сообщении. Сенаторы считают, что администрация президента обязана передавать Украине не менее 250 млн долларов каждые 90 дней.
Законодатели отмечают, что регулярность выплат позволит Киеву эффективнее планировать расходы. По оценкам авторов инициативы, это может обеспечить Киеву около 15 млрд долларов на первом этапе. Законопроект также предусматривает обязательную отчетность Белого дома о количестве и местонахождении замороженных российских суверенных активов, включая те, что находятся за пределами США.
Ранее вопрос использования замороженных российских активов обсуждался и в странах ЕС, где часть государств, включая Бельгию, Францию и Германию, выступает против их конфискации из-за риска подрыва доверия к евро и мировой финансовой системе. Великобритания уже выделяла Украине средства, полученные от российских активов, а США и Украина создали совместный фонд для восстановления страны.