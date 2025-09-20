Сенаторы США представили законопроект о передаче замороженных активов РФ на Украину

Ранее вопрос использования замороженных российских активов обсуждался и в странах ЕС, где часть государств, включая Бельгию, Францию и Германию, выступает против их конфискации из-за риска подрыва доверия к евро и мировой финансовой системе. Великобритания уже выделяла Украине средства, полученные от российских активов, а США и Украина создали совместный фонд для восстановления страны.