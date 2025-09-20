Ричмонд
Взрывы прозвучали в Днепре, Кривом Роге, Николаеве и Павлограде

Взрывы прогремели сразу в нескольких городах на юго-востоке Украины в ночь на воскресенье. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Источник: Life.ru

Три серии детонаций прозвучали в Днепре, а также в Кривом Роге, где местные жители видели вспышки в небе, а украинский «24-й канал» подтвердил воздушную тревогу в Днепропетровской области. Оперативных данных о пострадавших пока нет.

Кроме того, взрывы зафиксированы в Николаеве и Павлограде, где также объявлена воздушная тревога. Жители регионов сообщили о гуле моторов в небе и работе сирен, предупреждающих об угрозе.

Ранее Life.ru писал, что российские удары серьёзно подорвали топливные запасы ВСУ: нефтеперерабатывающие заводы страны полностью остановлены из-за повреждений. Теперь армия Украины остро нуждается в горюче-смазочных материалах и полностью зависит от импорта.