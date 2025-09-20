Украинские дроны атаковали жилой дом в регионе России: карта атак БПЛА 20 сентября

Дроны ВСУ атаковали несколько регионов РФ.
Украинский беспилотник атаковал Саратовскую область, в главном городе региона поврежден жилой дом и пострадал мирный житель. В Крыму, Воронежской и Ростовской областях работали средства противовоздушной обороны. В Пензенской области введены ограничения мобильного интернета. В Ульяновске запретили полеты. Подробнее о ночной атаке БПЛА на российские регионы — в материале URA.RU.
Легенда карты Фото: URA.RU.
Саратовская область.
Регион был атакован дронами ВСУ. В результате был поврежден жилой дом, пострадал один человек. На месте работают все экстренные службы, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем telegram-канале.
Оренбургская область.
В регионе была введена опасность атаки БПЛА. Губернатор области Евгений Солнцев в telegram-канале призвал жителей к бдительности.
Крым.
Над регионом сбито шесть украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
Пензенская область.
На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Были введены ограничения мобильного интернета для обеспечения безопасность жителей. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко в telegram-канале.
Тульская область.
Опасность атаки дронов была введена в регионе. Губернатор области Дмитрий Миляев в telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие.
Воронежская область.
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над одним из районов области. Предварительно, пострадавших и разрушений удалось избежать, однако опасность атаки в регионе сохранялась. Об этом написал глава Воронежской области Александр Гусев в telegram-канале.
Ростовская область.
Над регионом сбит один дрон ВСУ. Об этом сообщили в МО России.
Мордовия, Татарстан и Чувашия.
В республике Мордовия был введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона. В Татарстане опасность атаки БПЛА, отмечает МЧС России. Режим опасности атаки дронов был введен также в Чувашии, об этом стало известно из приложения МЧС.
Ограничения в аэропортах.
В аэропорту Ульяновска — Баратаевке — вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале, добавив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Также ограничения ввели в аэропорту Самары.