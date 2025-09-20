В Амурской области после аварии на железной дороге ввели режим ЧС

«В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге», — говорится в сообщении.
По оперативной информации на сайте МЧС региона, режим веден в пятницу 19 сентября распоряжением № 341-р.
По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.
Как уточнили РИА Новости в МСУТ, двенадцать пострадавших находятся в медучреждении, из них два человека — в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего.