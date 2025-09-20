Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто количество пострадавших и погибших при сходе вагонов и крана в Амурской области

В Амурской области при крушении поезда и крана погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Амурской области на железной дороге произошёл сход поезда. Два человека погибли, ещё есть пострадавшие, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, укладочный поезд сошёл с рельсов, выехав на участок, где была демонтирована рельсошпальная решётка, и столкнулся с бульдозером. На одной из платформ и на укладочном кране в момент аварии находились 12 человек. Один рабочий погиб на месте, второй скончался в больнице, остальные получили различные травмы.

Дальневосточная транспортная прокуратура подтвердила гибель двух человек и уточнила, что при замене рельсошпальной решётки в период технологического окна сошли два вагона платформы и укладочный кран; пострадали 14 человек, двое из которых погибли.

Уточняется, что ЧП случилось 19 сентября на первом пути на 138 км ПК4 перегона Беленькая — Путевой Пост 139 км Тындинского района Дальневосточной железной дороги. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц». Следователи и криминалисты проводят необходимые мероприятия на месте происшествия для установления всех обстоятельств.

Напомним, на участке железной дороги между станциями Артем-3 и Шкотово в Приморском крае 6 августа произошло крушение: с рельсов сошли 19 вагонов с углем. Всего в составе поезда было 63 вагона, при этом ни один из них не перевернулся. По предварительным данным, пострадавших не было, а сумма ущерба уточняется.

Аналогичная ситуация произошла несколько дней назад в Лужском районе Ленинградской области. На перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельсов три вагона товарного состава, который ехал без груза. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

На месте инцидента работали правоохранительные органы и спасатели. Следователи тщательно исследуют все возможные версии произошедшего, включая диверсию. Как сообщил Дрозденко, никто не пострадал.