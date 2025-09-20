Раскрыто количество пострадавших и погибших при сходе вагонов и крана в Амурской области

Напомним, на участке железной дороги между станциями Артем-3 и Шкотово в Приморском крае 6 августа произошло крушение: с рельсов сошли 19 вагонов с углем. Всего в составе поезда было 63 вагона, при этом ни один из них не перевернулся. По предварительным данным, пострадавших не было, а сумма ущерба уточняется.