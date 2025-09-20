В Узбекистане раскрыт ряд коррупционных преступлений среди налоговиков и таможенников

Таможня: золото за взятку
В центре первого дела оказался инспектор пограничного таможенного поста «Навои» Таможенного управления Ташкентской области. По версии следствия, он, пользуясь служебным положением, пообещал жителю Ташкентского района за вознаграждение провести через границу из Казахстана 7 кг золота, не указывая груз в декларации и скрывая его от таможенного контроля.
За эту «услугу» инспектор получил в городе Чирчик 5 тысяч долларов, после чего был задержан с поличным. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 (получение взятки) УК, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Налоговая: помощь за деньги
В другом эпизоде старший инспектор отдела государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района города Ташкента оказался замешан во взяточничестве и мошенничестве. По данным следствия, он через своих высокопоставленных знакомых пообещал прекратить деятельность одного из предприятий, занимающихся оптовой торговлей продуктами питания, за 2 500 долларов.
В результате оперативных мероприятий, проведённых совместно с Департаментом при Генпрокуратуре, инспектор был задержан при получении взятки прямо перед зданием налоговой инспекции. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество) и статье 211 (дача взятки) УК.
Продажа «иммунитета» от проверок
Третий эпизод связан с инспектором Мирабадской районной налоговой инспекции. Он получил 10 миллионов сумов на свою банковскую карту за то, чтобы не проводить налоговые проверки в магазине на своей территории, а также за обязательство заранее предупреждать о любых будущих проверках.
Его незаконная деятельность была пресечена, и инспектору теперь предстоит отвечать перед законом.