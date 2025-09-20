Аэропорт Самары временно ограничил работу

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Самары —Курумоч.
«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:50 мск. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — следует из сообщения представителя Росавиации в Telegram-канале.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале около 05:20 по мск 20 сентября.
Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций.
Напомним, что этой ночью ряд российских региональных аэропортов временно изменил организацию работы. Среди них — аэропорты Тамбова, Волгограда, Калуги, Саратова и Ульяновска. Сообщается, что временные ограничения были введены по той же причине, что и в Самаре.