В Амурской области из-за крушения поезда введен режим ЧС

Ранее сообщалось, что в Амурской области на перегоне «Беленькая — Путевой Пост 139 км» Дальневосточной железной дороги произошел сход вагонов укладочного поезда, из-за чего погибли два человека, еще 14 получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть по неосторожности.