В Амурской области из-за крушения поезда введен режим ЧС

Из-за происшествия на железной дороге в Амурской области ввели режим ЧС.
В Тындинском муниципальном округе Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за происшествия на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.
«В Тындинском МО введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге», — сказано в сообщении ведомства. Спасатели уточнили, что подразделения МЧС к ликвидации последствий ДТП на территории округа не привлекались, угрозы жителям нет.
Ранее сообщалось, что в Амурской области на перегоне «Беленькая — Путевой Пост 139 км» Дальневосточной железной дороги произошел сход вагонов укладочного поезда, из-за чего погибли два человека, еще 14 получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть по неосторожности.