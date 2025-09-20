В дальневосточном регионе после аварии на железной дороге ввели режим ЧС

В Тындинском муниципальном округе Амурской области после схода с рельсов двух вагонов и укладочного края, в результате чего погибли два человека и еще 12 пострадали, ввели режим ЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приамурью.
«В Тындинском МО введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге», — говорится в сообщении регионального ведомства.
Уточняется, что режим ЧС на территории округа введен в пятницу, 19 сентября.
Напомним, авария на железной дороге произошла накануне вечером на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского района при проведении работ по замене рельсошпальной решетки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.