Слюсарь: ВСУ совершили массированную атаку на Ростовскую область

Ростовскую область атаковали украинские дроны.
Силы ПВО в Ростовской области успешно отразили массированную воздушную атаку беспилотников на территорию региона. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«В Ростовской области силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку … в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе», — сказано в сообщении. Отмечается, что все дроны были уничтожены, пострадавших среди мирного населения нет.
Также сообщается, что на окраине населенного пункта Осиково произошло возгорание сухой травы, которое было быстро ликвидировано. На территории одного из аграрных предприятий частично разрушена стена складского здания. В двух частных домовладениях выбиты окна. Кроме того, зафиксированы перебои с электроснабжением.
Властями подчеркивается, что ситуация находится под полным контролем, угрозы для жизни и здоровья жителей нет. Специалисты продолжают обследование местности для выявления возможных скрытых повреждений и оценки ущерба имуществу граждан и организаций.