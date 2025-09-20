Слюсарь: ВСУ совершили массированную атаку на Ростовскую область

Также сообщается, что на окраине населенного пункта Осиково произошло возгорание сухой травы, которое было быстро ликвидировано. На территории одного из аграрных предприятий частично разрушена стена складского здания. В двух частных домовладениях выбиты окна. Кроме того, зафиксированы перебои с электроснабжением.