Стало известно о повреждении линии питания ЗАЭС

Черничук подчеркнул, что линия питания станции отключена уже пятый месяц. Кроме того, неизвестно, намерена ли украинская сторона ее восстанавливать.
«Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки [Днепр], то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет — это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», — отметил глава ЗАЭС.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о риске ядерной катастрофы из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории ЗАЭС. По его словам, последствия атак могут представлять угрозу для всего мира, так как станция остается объектом повышенной опасности.